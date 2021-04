Das Streuobstwiesengebiet „Noplerberg – Biri“ in Stoob ist eines der größten zusammenhängenden Streuobstgebiete im Burgenland. Präsentiert und verkauft wird der „Stoober Birschtla“ erstmalig am Stoober Bauernmarkt am 15. Mai 2021 beim Stand der Stoober Jugend. Die Idee zum Apfel-Cider hat Bürgermeister Bruno Stutzenstein vorangetrieben. „Für den Presstag im Herbst hat die Stoober Jugend am Rückstaubecken Äpfel geerntet und aus deren Saft wurde der Stoober Birschtla produziert und abgefüllt. Ermöglicht wurde das Projekt dank einer Leader Plus Förderung, mit Geld vom Bund, Land und der EU“, so Bürgermeister Bruno Stutzenstein.

Der „Stoober Birschtla“ soll zukünftig von der Stoober Jugend bei ihren Events ausgegeben werden. „Die Firma ‚Moust‘ aus dem Südburgenland (Neustift an der Lafnitz) wird für uns 1.000 Flaschen Cider produzieren. Abgefüllt wird er beim Obsthof Krispel in Markt Hartmannsdorf in der Steiermark“, so Klaus „Nick“ Wukovits vom Biri-Team, der den Namen „Stoober Birschtla“ erfunden hat, dieser leitet sich vom Wort „Biri“ ab. „So wie das Biri-Projekt ist auch der Birschtla ein Gemeinschafts-Projekt, welches der Bevölkerung den Wert unseres Stoober Biri nahebringen soll“, so Wukovits.

Heuer im Frühling gab es im Zuge des Biri-Projekts und des Obstbauvereins eine Obstbaumaktion. Dabei konnte die Stoober Bevölkerung veredelte, alte Obstsorten kaufen.

650 Obstbäume wurden gepflanzt

So eine Aktion findet zweimal im Jahr statt. Der Obstbauverein hat Sorten vom Biri veredeln lassen und an die Stoober Bevölkerung verkauft. „Zusammenfassend kann man sagen, dass im Rahmen des Biri-Projekts und des Obstbauvereins Stoob in den vergangenen Jahren bisher um die 650 Obstbäume ausgepflanzt wurden“, freuen sich Bürgermeister Bruno Stutzenstein und der Obmann des Obstbauvereins, Josef Stibi, über die erfolgreiche Pflanz-Aktion.