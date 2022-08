Daheim in Neutal: Bücherei und Leselounge eröffnet

Neutal hat die ersten drei Blumeneschen beim Bücherei-Vorplatz gepflanzt. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, hat Neutal in den vergangenen Monaten viele klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Bepflanzung mit Bäumen wird auch im Ortszentrumsbereich fortgesetzt. „Mit einer ökologischen Fachberatung wurde für die anstehenden neuen Platzgestaltungen bei der Bücherei und beim künftigen Nahversorgungszentrum Lebensraum die Blumenesche ausgewählt.

Diese schönen Bäume wurden bereits bei der Bücherei mit einem besonders nachhaltigen Pflanzsystem, mit besonders viel Wurzelraum, für ein nachhaltiges Gedeihen gepflanzt“, so Bürgermeister Trummer, der erklärt, dass die Blumenesche eigentlich in Trockenwäldern beheimatet ist, aber nun immer mehr in Zentraleuropa Einzug hält. Die Blumenesche ist trockenresistent und hat einen hohen Zier- und Nutzwert und gilt als idealer Baum in Zeiten des Klimawandels.

Die Blumenesche erreicht maximal 15 Meter Wuchshöhe. Zudem ist im gesamten Gemeindegebiet eine Biotop-Vernetzung geplant und es sollen 1.100 Bäume und Sträucher für die 1.100 Einwohnerinnen und Einwohner gepflanzt werden. Auch die Ökologisierung der Gewerbe- und Industriezone wird weiter forciert und es sind bereits 700 Bäume und Sträucher am Grüngürtel im TechnologieAreal und im gesamten Gemeindegebiet über 2.500 Bäume und Sträucher gepflanzt worden. „Im Rahmen der permanenten Pflege unseres schönen Ortsbildes und der attraktiven Grünräume wurden wieder Sanierungsarbeiten und Bepflanzungen durchgeführt. In der Badgasse soll mit dem Baumpflanzungen bei der Tempobremse auch eine Geschwindigkeitsreduktion des Verkehrs erwirkt werden“, so Trummer.