Bürgerbus auch für Nachbarn im Einsatz

Fünf Jahre ist nun die Einführung des Bürgerbusses in Deutschkreutz her. In Zukunft möchte die Gemeinde ihn auch für Nachbarortschaften zur Verfügung stellen. „Wir wollen es Personen, die sowieso auf der Strecke von Deutschkreutz nach Oberpullendorf wohnen und ansonsten keine Möglichkeit haben zum Beispiel zum Arzt oder zur Behörde zu kommen, ermöglichen , auch mitzufahren“, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly. Das Angebot wird sich jedoch nur auf Arzt- oder Behördenfahrten beschränken.

Gesellige Treffen für ältere Generation

In der Weinlounge findet jeden 1. Donnerstag im Monat ab 15 Uhr das „Kaffeetratscherl“ statt. Als Angebot für die ältere Generation bietet es Senioren die Möglichkeit, sich unparteiisch bei Kaffee und Kuchen oder einem Achterl Wein auszutauschen. Der nächste Kaffeetratsch findet am 2. Juli (15 Uhr) statt.

Bäume für Straßen und Neugeborene

Die Gemeinde hat in Kooperation mit Gärtnermeister Georg Glöckl heuer rund 50 neue Bäume in einigen Straßenzügen gepflanzt. Diese sollen für Schatten im Sommer sorgen und als Heimat für Tiere sowie Regulatoren im Versickerungsmanagement dienen. Außerdem startete im Vorjahr die Aktion „Ein Baum für ein neues Leben“. Dabei wird in der Zinkendorferstraße für jedes neugeborene Kind eine Eiche gesetzt und mit einem Namenskärtchen versehen.