Deutschkreutz ist in Bewegung.

Direkt im Ortskern in der Hauptstraße werden acht neue Wohnungen von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) errichtet, die im September 2020 bezugsfertig sein werden. Mit dem Spatenstich durch OSG-Obmann Alfred Kollar, dem Planungsteam mit Anton Holzer und Gerald Guttmann, Baumeister Bernhard Kölly, Bürgermeister Manfred Kölly, Gemeindevorstände und Gemeinderäte erfolgte bereits vor einigen Wochen der offizielle Baustart. „Bei der Planung wurde viel Wert darauf gelegt, dass sich das neue Gebäude harmonisch in das bestehende Ortsbild einfügt. Dies ist das erste von weiteren Bauvorhaben in den nächsten Jahren, durch die das Ortszentrum revitalisiert und neu gestaltet werden wird“, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly.

Neues Zentrum im Zentrum

Für den Bau eines neuen Gemeindeamtes mitten im Ortskern gibt es schon Ideen und Visionen. Durch die Verlegung des Gemeindeamtes soll in Zukunft für die Bürger alles besser fußläufig zu erreichen sein. Das ehemalige Gasthaus Weber wurde bereits von der OSG angekauft. Geplant ist dieses abzureißen, um Platz für ein Zentrums-Projekt zu schaffen. Das derzeitige Rathaus ist bereits 49 Jahre alt und soll durch eine neu errichtete Gemeindeverwaltung ersetzt werden, die sich das Gebäude nach ersten Entwürfen mit Wohnungen, einem Ärztezentrum, der Polizei und einem Geschäftslokal mit Café teilen wird.

Gemeinde Filztaschen für weniger Plastik. „Für den Umweltschutz und die Vermeidung von Plastikmüll kann man sich nicht genug einsetzen. Daher werden wir nachhaltige Einkaufstaschen an jeden Deutschkreutzer Haushalt verteilt. Dieses Mal werden hübsche, robuste Filztaschen verschenkt“, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly. In der Juli-Ausgabe des „Trommlers“ wird es einen Gutschein für diese Taschen geben, womit sich jeder Haushalt eine Tasche am Gemeindeamt abholen kann. Auch Amtsleiterin Karin Steinwendter freut sich schon über die neuen Taschen.

Mit verschiedenen Ärzten sei man laut Kölly bereits in Verhandlungen. Sein Wunsch wäre es, Fachärzte für Kinder- und Augenheilkunde nach Deutschkreutz zu bringen. „Das jetzige Gemeindeamt ist schon sehr baufällig und es sind auch nicht genug Parkplätze vorhanden. Wir können es uns leisten das Projekt selbst zu finanzieren, da die Gemeinde sehr gut finanziell unterwegs ist“, so Kölly abschließend. Das derzeitige Gemeindehaus soll dann in weiterer Folge zu Wohnungen umgebaut werden.