Gemeinde

KARL - Im Ortsteil Karl wurde in das Gemeindeamt investiert. So wurde eine Zwischenmauer entfernt, die Räumlichkeiten adaptiert und ein öffentliches WC geschaffen. Dieses soll auch für die Besucher am Kinderspielplatz zur Verfügung stehen, so Bürgermeister Anton Wiedenhofer. Neben dem Feuerwehrhaus wurden Parkplätze geschaffen. Ortsvorsteherin Sabine Schlögl und Bürgermeister Anton Wiedenhofer freuen sich über die Investitionen.