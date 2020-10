Frankenau-Unterpullendorf: 3,2 Mio. Euro für Kinder.

Am 19. September 1850 erblickte Mate Mersic Miloradic in Frankenau das Licht der Welt. Nach seiner schulischen Ausbildung im Heimatort, in Köszeg und Györ und dem Abschluss seines Theologiestudiums, war er kurze Zeit Kaplan in Nikitsch, dann in Großwarasdorf und wurde schließlich nach Horváth Kimle geschickt, wo er fast 50 Jahre lang seinen Dienst als Pfarrer verrichtet hat. Der damaligen Kirche schien Kimle ein angemessener Ort zu sein, um den kritischen Querdenker und Theologen, Naturwissenschaftler und Intellektuellen Mate Meršić Miloradic in Zaum zu halten. Dieser stand mit vielen europäischen Wissenschaftlern und Philosophen in Kontakt, reiste zu Symposien und verfasste wissenschaftliche Artikel zu philosophischen, soziologischen, geometrischen und anderen naturwissenschaftlichen Fragen in lateinischer, deutscher und ungarischer Sprache. Vertraut war er auch mit dem Altgriechischen, der russischen, englischen und französischen Sprache.

BVZ Im Miloradić-Park. Bürgermeisterin Angelika Mileder bei der Miloradić-Statue.

Innerhalb der burgenlandkroatischen Volksgruppe kommt Mate Meršić Miloradić aber auf anderem Weg zu Ruhm: als Herausgeber des „Kalendar svete Familije“ (ab 1903), der ersten Kroatischen Wochenzeitung „Hrvatske novine“ (ab 1910), als Schulbuchautor, vor allem aber als einer der bedeutendsten burgenlandkroatischen Lyriker. Er appellierte an die Kroaten sich nicht als Bürger zweiter Klasse zu fühlen, sondern zu ihrer Herkunft zu stehen und die eigene Sprache zu pflegen. Bis vor einigen Jahren erinnerte die 1933 enthüllte Gedenktafel an Miloradićs Geburtshaus noch an den großen Denker und Kulturschaffenden. Heute sind es die vom kroatischen Bildhauer Ivan Meštrović geschaffene Büste im Miloradić-Park, die Miloradić-Halle sowie die vor einigen Jahren entstandene Miloradić-Siedlung am Ortsrand von Frankenau.