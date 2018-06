Gemeinde ist glyphosatfrei

Umweltschutz - In der Gemeinde Kobersdorf wird auf den Einsatz von glyphosathältigen Pestiziden verzichtet.

Der Einsatz von glyphosatbasierten Herbiziden, wie des Unkrautbekämpfungsmittels „Round up“, ist in den vergangenen Jahren weltweit, sowohl auf landwirtschaftlichen Flächen als auch auf kommunalen Flächen (Parkanlagen, Straßenrändern, Friedhöfen, Parks, etc.) massiv angestiegen. Gefährliche Pflanzenschutzmittel können in Böden und Grundwasser eindringen, dadurch nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch über Lebensmittel sowie durch den direkten Kontakt mit dem Mittel die menschliche Gesundheit gefährden. „Aus Gründen des Schutzes der Umwelt, der Biodiversität und der Gesundheit des Menschen ist es daher dringend geboten, den Einsatz von Glyphosat zu verringern bzw. ganz zu beenden“, betont Bürgermeister Klaus Schütz. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kobersdorf hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst: „Bei der Pflege von kommunalen Flächen der Gemeinde wird auf den Einsatz von glyphosathältigen Pestiziden verzichtet. Der Bürgermeister als Vorgesetzter der Gemeindebediensteten wird allen mit dieser Aufgabe befassten MitarbeiterInnen der Gemeinde entsprechende Anweisungen geben. Zukünftig werden in der Gemeinde alternative Bepflanzungsmaßnahmen für gemeindeeigene Flächen angewendet.“

Sichtbares Zeichen: Bürgermeister Klaus Schütz freut sich, dass am Gemeindeamt von Kobersdorf das das Ökogütesiegel „Glyphosatfreie und ökologische Gemeinde montier wurde. | BVZ

Zusätzlich soll es Informationsmaßnahmen zur Bewusstseinsbildung über die gesundheitlichen Gefahren und die umwelt- und naturschädlichen Auswirkungen von Glyphosat geben, um auch private Haushalte und die Landwirtschaft dazu zu bewegen, auf die Verwendung von Pestiziden mit dem Inhaltsstoff Glyphosat zu verzichten. Vor Kurzem hat die Gemeinde auch das Ökogütesiegel „Glyphosatfreie und ökologische Gemeinde“ erhalten. Die dementsprechende Tafel wurde auf dem Gemeindeamt montiert.

LED-Umstellung. In der Gemeinde wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, so Bürgermeister Klaus Schütz. Die Kosten betragen etwa 250.000 Euro. | zVg

Neue Mitarbeiterin seit Mai

Nachbarschaftshilfe plus | Michaela Mally koordiniert die Anfragen der Klienten und die Einsätze der Ehrenamtlichen.

Neue Mitarbeiterin. Michaela Mally koordiniert die Einsätze in Kobersdorf. | zVg

Kobersdorf nimmt am Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ teil. Derzeit gibt es 25 Ehrenamtliche und 50 Klienten. Von Jänner bis April dieses Jahr gab es 89 Einsätze und 106 geschenkte Stunden. Seit Anfang Mai gibt es eine neue Mitarbeiterin für das Projekt in der Gemeinde. Michaela Mally hat diese Agenden von Nicole Schmidt übernommen. „Wir bedanken uns bei Nicole Schmidt für ihr Engagement bei Nachbarschafthilfe Plus, wünschen ihr für die Zukunft alles Gute“, meint Bürgermeister Klaus Schütz. Die Sprechstunden, sowie der Telefon- und Mailkontakt bleiben gleich. Die Büromitarbeiterin Michaela Mally ist im Gemeindeamt Kobersdorf am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr sowie zusätzlich telefonisch am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Ihre Kontaktdaten: 0680/111 05 02 bzw. per Mail unter kobersdorf@nachbarschaftshilfeplus.at.

Neues Gemeindeamt in Planung

Großprojekt | Das neue Gemeindeamt in Kobersdorf soll auch Platz für einen Festsaal bieten.

In der Gemeinde steht das Großprojekt „Neubau des Gemeindeamtes“ an. Dabei soll das bestehende Gemeindeamt Platz machen für ein modernes Gemeindezentrum, das auch einen Festsaal bzw. Veranstaltungsraum sowie eine Arztordination beinhalten soll. Im hinteren Bereich des Grundstücks soll eine Genossenschaft Wohnungsblöcke mit der Möglichkeit zu Betreubarem Wohnen errichten. „Das neue Gemeindeamt soll keinen Keller und auch kein Obergeschoss bekommen. Derzeit gibt es Grobentwürfe, die für die Kalkulation hergenommen werden. Vielleicht gibt es auch einen Architektenwettbewerb“, berichtet Bürgermeister Klaus Schütz. Im Bauausschuss hat man sich für „Baubetreuung light“ ausgesprochen, Gespräche mit der BELIG, der BIG sowie Privaten laufen. Im Juni 2019 sollen die Bauarbeiten beginnen. Für das Projekt sind 2,8 Millionen Euro veranschlagt. Für die Bauzeit sucht man derzeit noch nach einem geeigneten Übergangsquartier für das Gemeindeamt. „Sonst wird es eine Containerlösung geben“, so Schütz.