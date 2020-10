Im Herbst 2018 erfolgte in der Weidengasse in Horitschon der Spatenstich für vier Starterwohnungen, die von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) errichtet wurden. Der Wohnblock wurde 2019 fertiggestellt und an die neuen Mieter übergeben.

Im Sommer 2020 wurden nun die Planungsarbeiten für einen zweiten Wohnblock in unmittelbarer Nachbarschaft abgeschlossen. OSG-Obmann Alfred Kollar war Ende Juli hierfür in Horitschon, um das Bauvorhaben in der Weidengasse mit Bürgermeister Georg Dillhof zu besprechen.

Der Bau soll noch diesen Herbst starten. Konkret handelt es sich um sechs weitere Wohneinheiten. „Moderne und helle Wohnungen werden auf einem sonnenreichen Grundstück, unmittelbar neben dem Sportplatz und nach den Plänen von Architekt Anton Mayerhofer entstehen“, so Alfred Kollar von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.

Drittes Wohnprojekt in Kooperation mit OSG

Als Ergebnis der bereits langjährigen Partnerschaft zwischen der OSG und der Gemeinde Horitschon sind bereits 32 Wohnungen entstanden.