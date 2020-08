Das Pflegezentrum Drescher aus Raiding sowie die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) werden im Herbst mit den Bau von 15 betreubaren Wohneinheiten samt Gemeinschaftsraum in der Gartengasse (beim Zellerkreuz, in Richtung Horitschon) starten.

„Neckenmarkt liegt sehr zentral und ist eine große Gemeinde mitten im Blaufränkischland mit einer dementsprechenden Nachfrage an ‚Wohnen im Alter‘. Der Standort bietet sehr gute Erweiterungsmöglichkeiten, sollte der Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landes dies in Zukunft vorsehen. Ich persönlich freue mich sehr, gemeinsam mit ‚meinem‘ Bauträger und Partner, der OSG dieses Projekt umsetzen zu dürfen und bedanke mich auch bei der Gemeinde Neckenmarkt für das Vertrauen. Ich bin mir sicher, dass wir hier wieder ein Vorzeigeprojekt im Bereich Wohnen im Alter umsetzen werden“, meint Franz Drescher, der Geschäftsführer des Pflegezentrums Drescher in Raiding..

Die Wohneinheiten werden nach den Plänen von Architekten Anton Mayerhofer errichtet und je rund 65 Quadratmeter (mit Balkon oder Terrasse) bieten sowie barrierefrei zugänglich und so optimal auf die Bedürfnisse von Senioren ausgelegt sein. Die erste Bauphase soll rund eineinhalb Jahre dauern. Im Herbst 2020 erfolgt der feierliche Spatenstich.