Horitschon stellt sich vor.

Am Horitschoner „Blaufränkischweg“ wird derzeit der 4.000ste Kilometer Güterweg im Burgenland gebaut. Der „Blaufränkischweg“ wird in der Betonspurweise errichtet. Die Fahrstreifen des Spurweges in Horitschon sind jeweils 113 Zentimeter breit, der Grünstreifen dazwischen ist 75 Zentimeter breit. „Durch die zwei Streifen wird nicht zu schnell gefahren und auch das Wasser kann besser abrinnen bzw. versickern“, so Wegebauobmann Michael Iby-Lehrner. Der Weg sei durch die Nähe zum Dorf auch als Spazierweg beliebt.