Eine Gemeinde zum Wohlfühlen.

BVZ: Kaisersdorf feiert heuer seinen 450. Geburtstag. Wo wird Kaisersdorf das erste Mal urkundlich erwähnt?

Bürgermeister Horst Egresich: Kaisersdorf wurde 1570 erstmals im Ödenburger Steuerverzeichnis erwähnt. Der Name geht höchstwahrscheinlich auf den ehemaligen Grundherrn Nikolaus Császár, was übersetzt Kaiser bedeutet, zurück. Der ungarische Name des Orts lautete damals „Császárfalva“. 1640 schien der Ort in einem Dokument erstmalig in deutscher Sprache als „Kayzersdorff“ auf. Der kroatische Name „Kalištrof“ dürfte eine Umlautung oder Umformung des deutschen Namens aus dieser Zeit sein. Auch das Wappen von Kaisersdorf geht auf Nikolaus Császár, zurück, da das Einhorn sein Wappentier war. Die drei goldenen Kugeln im Kaisersdorfer Wappen stehen für den Patron der Kirche, den Heiligen Nikolaus.

BVZ: Welche Feierlichkeiten wären anberaumt gewesen? Ist schon klar, ob und wie man diese nachholen wird?

Egresich: Es war geplant, dass wir von 19. bis 21. Juni ein Fest über drei Tage mit einem großartigen Programm veranstalten. Das Programm ist komplett fertig, wir könnten jederzeit ein Fest starten. Wir sind gerade am Überlegen, wie wir in dieser Sache weiter machen, ob wir zum Beispiel ein kleineres Fest machen oder dann ein Fest im nächsten Jahr. Das soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen werden.

BVZ: Auf was sind Sie als Bürgermeister in Kaisersdorf besonders stolz?

Egresich: Man hat Mitte März aufgrund der Corona-Krise gesehen, wie gut die Gemeinschaft in Kaisersdorf funktioniert und wie stark der Zusammenhalt in der Gemeinde ist. Innerhalb von kürzester Zeit haben sich etwa vierzig Personen gemeldet, die beim ‚Team Kaisersdorf‘ unter meiner Führung zusammengekommen sind, um der Bevölkerung zu helfen. Es waren sämtliche Parteifraktionen vertreten. Das ‚Team Kaisersdorf‘ hat vom ersten bis zum letzten Tag super funktioniert und auch die Dankbarkeit innerhalb der Ortsbevölkerung war spürbar. Wie das alles abgelaufen ist und wie schnell sich das Team gefunden hat, das macht mich stolz.

Auch im Kaisersdorfer Gasthaus „naturkuchl wia z´haus“ mit Inhaberin Karin Giefing hat man – sobald es die entsprechenden Vorgaben erlaubten – für die Ortsbevölkerung gekocht und die Speisen konnten dann dort abgeholt werden.