Nachhaltigkeit im Fokus

Nachdem die Hausplätze im Siedlungsgebiet Selitzagasse in der Nähe des Sportplatzes sehr schnell verkauft worden waren, arbeitete die Gemeinde Lackenbach daran, weitere Hausplätze zur Verfügungen zu stellen. Ein wichtiges Projekt, was die Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Lackenbach betrifft, war somit die Erschließung des Siedlungsgebietes Mida Hubergasse und Teichgasse. Hier entstanden neun neue Hausplätze, um der beständig hohen Anfrage gerecht zu werden. Das Siedlungsgebiet befindet sich in ruhiger Lage auf einem Hügel in Richtung Ritzing.

Die Hausplätze sind zwischen 759 und 1.200 Quadratmeter groß. Der Grundstückspreis versteht sich inklusive aller Aufschließungen, jedoch exklusive anteiliges Netzzutrittsentgelt für Strom und exklusive Anschlusskostenbeitrag für den Wasserhausanschluss. Insgesamt erstrecken sich die Hausplätze auf 8.200 Quadratmetern und werden für 23 Euro pro Quadratmeter vergeben – allerdings sind sieben von neun Hausplätzen aufgrund des großen Interesses auch schon wieder vergeben.



„Es ist sehr erfreulich, dass so viele junge Menschen hier bei uns bauen wollen. Es sind aktuell nur noch zwei Hausplätze offen“, freut sich Bürgermeister Christian Weninger. Die zukünftigen Häuslbauer hätten zum größten Teil einen Bezug zur Gemeinde Lackenbach – entweder würden sie selbst aus der Gemeinde stammen, oder einen Partner bzw. eine Partnerin aus Lackenbach haben, so Weninger.



Infrastruktur bereits eingerichtet

Die Errichtung der benötigten Infrastruktur ist so gut wie abgeschlossen: Kanal, Strom und Internet- und Wasseranschluss sind fertig eingerichtet. Die Straße ist zunächst ein geschottertes Provisorium, solange bis ein Großteil der Häuser errichtet worden ist. Der Gasanschluss der Grundstücke ist aktuell hintangestellt worden, da der Trend in Richtung Luftwärmepumpe gehe, erklärt Bürgermeister Christian Weninger. „Alle Kaufverträge sind bereits unterzeichnet und die Grundbucheinträge zum Großteil bereits durchgeführt“, erklärt Weninger.