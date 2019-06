Genau 350 Jahre ist es her, dass die Pfarrkirche Lockenhaus eingeweiht wurde. Daher wird das Orgelfestival vom 28. bis 30. Juni diesmal dieses großartige Gebäude ins Zentrum der musikalischen Programmierung stellen und den wunderbaren barocken Kirchenraum zum Klingen bringen. ORGELockenhaus 2019 widmet sich unter anderem den Werken von Johann Sebastian Bach, César Franck, Joseph Haydn, Louis Vierne und Charles-Marie Widor.

„Die Stunde der Königin“ lautet der Titel des Eröffnungskonzerts am 28. Juni (19.30 Uhr), eine Hommage an Burgenlands größte Kirchenorgel, an der Peter Tiefengraber zu hören sein wird. Am 29. Juni geht es dann um 16 Uhr mit einer Orgelmesse mit Wolfgang Horvath weiter. Um 19.30 Uhr spielt dann das Varietas-Ensemble Harmoniemusik aus der Mozart-Oper Idomeneo. Michael Dangl rezitiert dazu aus Biografien und Originalbriefen Mozarts. Im Anschluss wird zum Gartenfest ins Alte Koster geladen.

Grabner Selbst an der Orgel. Intendant Wolfgang Horvath wird mehrmals zu hören sein. Mit seinem Chor Musica Sacra Lockenhaus gestaltet er auch den Festgottesdienst zur großen 350 Jahr Jubiläums-Feier am 15. September mit Mozarts „Krönungsmesse“.

Am 30. Juni um 10 Uhr gibt es einen Festgottesdienst, der von Wolfgang Horvath an der Orgel gemeinsam mit dem Varietas-Ensemble gestaltet wird. Das Abschlusskonzert am Abend um 18 Uhr bestreiten das Duo iDioscuri und Martin Schwab. Schwab wird Texte von Augustinus über Luther und Rilke bis Bernhard lesen. iDioscuri – Wolfgang Horvath an der Orgel und Edgar Unterkrichner am Saxophon – verbinden in musikalischer Improvisation die literarischen Elemente der Lesung mit der räumlichen Situation des Kirchenraums.

www.orgelfestival.at