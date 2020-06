Lockenhaus stellt sich vor.

LOCKENHAUS/GLASHÜTTEN/LANGECK Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig Kanalbauarbeiten um 369.601,43 Euro vergeben. Konkret geht es um Kanalbauarbeiten in der Sulzwiesen in Lockenhaus, am Breitenriegel in Glashütten sowie am Kirchbühel in Langeck, wobei letztere Maßnahme erst im Jahr 2021 zur Umsetzung kommen soll.

Förderansuchen für „grüne“ Projekte

LOCKENHAUS Die Marktgemeinde Lockenhaus plant in den kommenden drei Jahren einige Maßnahmen im Bereich Energie und Umwelt umzusetzen. Der Gemeinderat hat daher einen Beschluss für ein diesbezügliches Förderansuchen gefasst. Geplant sind unter anderem die Umrüstung von Lichtpunkten der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen auf LED-Technologie mit einer Investitionssumme von 90.000 Euro. Außerdem soll die Sanierung des Dachs inklusive Turnsaal bei der Neuen Mittelschule mit geschätzten Kosten in Höhe von 190.000 Euro durchgeführt und eine Solar- und Photovoltaikanlage zur Warmwasseraufbereitung im Schwimmbad um 60.000 Euro errichtet werden. Auch drei Elektrotankstellen um 15.000 Euro am Hauptplatz, bei der Burg und beim Pädagogischen Zentrum in Langeck sind geplant.

Sparmaßnahmen nach Corona nötig

LOCKENHAUS Nachdem es aufgrund der Corona-Krise sowohl bei den Ertragsanteilen als auch Kommunalsteuereinnahmen zu Einbußen kommen wird, hat man sich im Gemeinderat darauf verständigt Projekte, die im Vorjahr begonnen wurden, fertigzumachen und andere Projekte auf die kommenden Jahre zu verschieben. Heuer soll noch in Lockenhaus die Gestaltung des Friedhofangers abgeschlossen sowie die Weiden-, Eschen- und Birkengasse durch eine doppelte Spritzdecke staubfrei gemacht werden. In Langeck steht noch die Sanierung des Dachs sowie des Eingangsbereichs der Leichenhalle am Programm, in Hochstraß die Asphaltierung der Ortsdurchfahrt.

Grenzenlos lesen in digitaler Form

LOCKENHAUS Seit einigen Jahren bereichert das internationale Literaturfestival „Grenzenlos lesen“ den kulturellen Reigen in Lockenhaus. Heuer wird es dieses in digitaler Form geben. Aufgrund von Corona haben die Organisatoren die Chance genützt, ein digitales Format zu entwickeln. Im Herbst gibt es das Literaturfestival online.