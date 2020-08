Lutzmannsburg stellt sich vor.

„Lutzmannsburg war offensichtlich immer ein Ort, wo man gut leben konnte. Zumindest ist die Gegend in und um Lutzmansburg schon seit 7.000 Jahren besiedelt, wie die jüngsten Ausgrabungen eindrucksvoll gezeigt haben“, so Ärchäologin Dorothea Talaa.

Archäologisch untersucht wurde die Fläche des projektierten Rückhaltebeckens am Zagabach, das in Zukunft die Therme vor der Gefahr eines Hochwassers schützen soll.

„Die bislang ältesten Siedlungsnachweise stammen aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend aus der Epoche der Epilengyelkultur. Im Zuge der Ausgrabungen wurde der alte Bachlauf freigelegt, an dessen Ufer die Menschen des 5. und in der Folge auch des 4. Jahrtausends vor Christus Lehm abgebaut haben, den sie für den Hausbau und die Töpferei dringend benötigten“, erklärt Talaa.

Älteste Einwohner geborgen

Dorothea Talaa Ältester Lutzmannsburger. Bei den Grabungsarbeiten wurde auch ein neolithisches Skelett am Rande des Lehmabbauareals gefunden und geborgen. Das Skelett wird derzeit genauer untersucht.

Direkt neben dem Zagabach hangaufwärts konnte im Laufe der Ausgrabungen auch die zugehörige Siedlung der Badener Kultur des 4. vorchristlichen Jahrtausends lokalisiert werden. Zahlreiche Funde, darunter fein gearbeitete Tassen und Schalen aus Ton, Mahlsteine und Reibplatten, die Vorläufer der Handmühlen für die Getreideverarbeitung, Steingeräte und Mahlzeitreste in Form von Tierknochen geben Einblick in das tägliche Leben der steinzeitlichen Lutzmannsburger. Ein wahrscheinlich aus dieser Zeit stammendes Skelett eines Menschen, der am Rande des Lehmabbaugeländes bestattet wurde, wird zurzeit noch genauer untersucht.

Neben den prähistorischen Siedlungsrelikten konnte auch ein Teil der mittelalterlichen, im Umfeld der Komitatsburg von Lutzmannsburg angelegten Siedlung von Spanfurt/Ombos ausgegraben werden.

Einzigartiger Brunnen für Waffenschmiede

Dorothea Talaa Sensationsfund. Brunnen mit bottichartigem Einbau und Resten einer Ofenanlage (rechts im Vordergrund).

„Die Siedlungsreste stammen zu einem überwiegenden Teil aus dem 11. und 12. Jahrhundert. In der Siedlung wurde Eisen und Leder verarbeitet, wie die dafür notwendigen Ofenanlagen und mehrere Gerbgruben nahelegen, wobei die Öfen direkt dort errichtet wurden, wo der Lehm für den Ofenaufbau abgebaut werden konnte. In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich zwei Brunnen, deren hölzerne Einbauten sich im Grundwasser erhalten haben. Die eine der beiden Wasserentnahmestellen wies einen viereckigen, gezimmerten Brunnenkasten in westlicher Tradition auf, der andere Brunnen einen rundlichen Einbau in Form eines Bottichs in östlicher Tradition. Beide Anlagen haben zwar Entsprechungen in zeitgleichen magyarischen Siedlungen, in Österreich wurden zumindest Brunnen mit bottichartigem Einbauten meines Wissens nach bislang nicht ausgegraben“, erklärt die Archäologin.

Nicht nur die beiden Brunnen, auch das mittelalterliche, arpadenzeitliche Fundmaterial, vor allem die Tongefäße, die ebenfalls vor Ort erzeugt wurden, wie aus einigen in Gruben entsorgten Fehlbränden hervorgeht, spricht für eine Mischbevölkerung, die in Spanfurt/Ombos lebte. Die Ausgrabungen bilden damit nicht nur eine Ergänzung zu den 2018 untersuchten Teilen von Spanfurt/Ombos, sondern liefern auch einen weiteren, faszinierenden Einblick in die prähistorische, wie auch mittelalterliche Geschichte des Burgenlandes.

Die Funde werden zurzeit konserviert, restauriert und wissenschaftlich bearbeitet um danach in Lutzmannsburg ausgestellt werden zu können.