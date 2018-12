Der Zubau für das Feuerwehrhaus in Kalkgruben wurde bereits fertiggestellt. Es entstand eine Hallenerweiterung für die bestehenden Fahrzeuge. Mit dem Zubau wird nun eine Trennung zwischen Fahrzeugen und Umkleideräumen ermöglicht. b„Es fehlt nur noch das mobile Behinderten-WC, das heuer noch angeschafft werden soll. Rund 6.000 Stunden wurden von den Florianis in Eigenregie geleistet“, erklärt Bürgermeister Erich Zweiler.

Auch in Weppersdorf bekommt das Feuerwehrhaus einen Zubau. Der Umbau ist bereits gestartet. Die Arbeiten sollen noch bis 2020 laufen. Der Zubau wird rund 300 Quadratmeter groß sein und eine Damen- sowie Herren-Umkleide, Nässräume mit Duschen und Toilettanlagen sowie Lagerflächen umfassen. Weiters sind ein Atemschutzraum, eine Werkstatt und ein Katastrophen-Lager geplant. „Die Arbeiten für den Zubau sind bereits sehr fortgeschritten. Auch in Weppersdorf leistet die Feuerwehr sehr viel in Eigenregie. Dafür möchte ich mich bei beiden Wehren bedanken“, so Bürgermeister Erich Zweiler abschließend.