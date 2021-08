Bei Neckenmarkt die Winzer ist es vor Kurzem zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Franz Heincz hat nach 33 Jahren im Rahmen einer Vollversammlung die Funktion des Obmannes an Gerhard Iby übergeben. „Für mich war es nach mehr als drei Jahrzehnten nun an der Zeit, mich zurückzuziehen und an meinen bisherigen Stellvertreter zu übergeben.

In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam einen tollen High-Tech Betrieb aufgebaut, der in ganz Österreich seinesgleichen sucht. Außerdem ist es uns gelungen, die Weingartenflächen von 500 auf 530 Hektar zu vergrößern“, so Franz Heincz, der seinem Nachfolger alles Gute wünscht.

„Gerhard soll neue Wege gehen aber die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und Angestellten bewahren“, meint Heincz, der zum Ehrenobmann ernannt wurde. Gerhard Iby war bisher als Aufsichtsratsmitglied, Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter und zuletzt als Obmann Stellvertreter bei Neckenmarkt die Winzer tätig.

„Ich möche den bisherigen erfolgreichen Weg mit dem Team von Neckenmarkt die Winzer gerne weiterführen, die Interessen und Anliegen der Mitglieder vertreten und gemeinsam mit den Mitgliedern unser schönes Weinbaugebiet erhalten“, so Iby. Zu den Plänen des neuen Obmannes zählen die Steigerung der Wertschöpfung des Weinverkaufs, die Steigerung des Flaschenweinverkaufs, die Sicherung der Weinbauflächen und die Erhaltung des Weinbaugebietes.