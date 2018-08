Neckenmarkt lädt zu den Rotweintagen.

Die Neckenmarkter Rotweintage finden heuer von 15. bis 18. August statt. Am Donnerstag werden die Rotweintage am Dorfplatz eröffnet. Los geht es um 19.30 Uhr mit einem Platzkonzert mit dem Musikverein Weinland Neckenmarkt-Horitschon. Nach der Begrüßung der Ehrengäste und der Eröffnung der Rotweintage durch Weinbauvereinsobmann Gerald Wieder (20 Uhr) sorgen „Die 4 Weinriegler“ für musikalische Unterhaltung.

An den Tagen der offenen Kellertür — am Samstag und Sonntag — kann man hautnah die Gastfreundschaft der Neckenmarkter Winzer und die preisgekrönten Weine erleben.

Viele Winzer-Betriebe sind bequem zu Fuß zu erreichen — aber auch die Pferdekutsche oder Oldtimer-Traktoren als Fortbewegungsmittel sind bei den Weinliebhabern sehr beliebt.

Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch weiter entlegene Weingüter in kürzester Zeit erreichbar sind. „Die eindrucksvolle Neckenmarkter Weinarena, die zu den schönsten Naturkulissen des Landes zählt, kann man bei ‚Chillen im Weingarten’ entdecken“, so Weinbauvereinsobmann Wieder. Der Eintritt zum Verkosten und Genießen beträgt 45 Euro pro Person. Dieser beinhaltet einen Zehn-Euro-Gutschein, ein Weinglas und einen Ton-Fahnenschwinger.

Abends am Dorfplatz (ab 18 Uhr) heißt es wieder Verkosten und Genießen bei den Weinhütten, der Bier-, Spritzer- oder Cocktailbar und den kulinarischen regionalen Schmankerln vom Gasthof zur Traube und der Fleischerei Kuzmits. Es werden auch Vorarlberger Käse-Hartwurst sowie Speckspezialitäten vom Eigelsreiter angeboten. Erstmals auch mit dabei ist eine Bierhütte der Neckenmarkter Brauerei. Für die musikalische Unterhaltung werden die Blaskapelle Donatus (Freitag) und die „Goldbach Buam“ (Samstag) sorgen.

Drei 50er in Neckenmarkt gefeiert

Jubiläum I. Paul Unger, Hubert Zach, Franz Heincz, Hannes Igler, Manfred Leirer, Franz Kallinger, Reinhard Gebert, Alexander Zörfusz, Margit Wieder, Christine Feichtinger, Birgit Wieder, Nicole Wellanschitz, Julianna Wieder und Anton Mayerhofer beim goldenen Priesterjubiläum. | zVg

Jubiläen | Pfarrer Franz Kallinger feierte sein Goldenes Priesterjubiläum, der Winzerkeller Neckenmarkt und die Firma Scheu das 50-jährige Bestehen.

Vor Kurzem feierte der gebürtige Neckenmarkter Professor Franz Kallinger mit Gläubigen der Pfarre Neckenmarkt in Mattersburg sein goldenes Priesterjubiläum. Die Gemeinde mit Bürgermeister Hannes Igler, der Pfarrgemeinderat sowie die Burschenschaft Neckenmarkt mit Fähnrich Reinhard Gebert überbrachten Glückwünsche aus der Heimatgemeinde.

Künstler Manfred Leirer malte für den gebürtigen Neckenmarkter ein Bild der Pfarrkirche Neckenmarkt. Weiters erhielt Kallinger verschiedene Weine, eine Festschrift vom Winzerkeller Neckenmarkt sowie einen Geschenkskorb mit regionalen Neckenmarkter Produkten überreicht. Kallinger wurde am 9. Dezember 1940 in Neckenmarkt geboren. Im März 1968 wurde er zum Diakon der Diözese Eisenstadt und drei Monate später zum Priester der Diözese Eisenstadt in der Pfarrkirche zum Heiligen Geist in Neckenmarkt geweiht. 1978 erhielt Kallinger den Titel „Professor“ verliehen.

Bei der Priesterweihe in Neckenmarkt (1968). Professor Franz Kallinger wurde von Altbischof Stefan Laszlo zum Priester geweiht. | zVg

Zum Ehrenbürger der Marktgemeinde Neckenmarkt wurde er 2010 ernannt. Von 1. Jänner 2012 bis 31. August 2013 war Kallinger Pfarrprovisor in Neckenmarkt und von 1. September 2013 bis 31. August 2018 half er in der Pfarrgemeinde mit.

Auch der Winzerkeller Neckenmarkt feierte heuer seinen 50. Geburtstag. Aufgrund einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und im Keller befindlichen Traubenpreisen hatten sich 1968 Weinbauern entschlossen, die Genossenschaft zu gründen. Damals betrug die Menge der übernommenen Trauben knapp 700.000 Kilo, heute sind es zwei Millionen Kilo. Eine Rekordernte gab es 1982 mit 5,1 Millionen Kilogramm.

Eine wesentliche Entscheidung für die Entwicklung des Hauses sei gewesen, 2001 mit fünf Weinen unter der Marke „Neckenmarkt“ in den Lebensmitteleinzelhandel zu gehen. „Wir sind sehr froh, diese Entscheidung zu einer Zeit getroffen zu haben, wo wenige von diesem Absatzmarkt überzeugt waren“, so Obmann Franz Heincz. Seit 2001 hat man fast neun Millionen Flaschen Wein unter der Marke Neckenmarkt verkauft.

Den dritten 50. Geburtstag in Neckenmarkt feierte die Firma Scheu. Bei der Jubiläums-Hausmesse freuten sich zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft über den „Scheu 50er“. Das interessierte Publikum wurde in vielerlei Hinsicht überrascht. Mit den neuesten Entwicklungen im Bereich Haustechnik (Heizung, Energie, Lüftung, Sanitär), Badplanung, Badausstattung, Pool und Wellness genauso wie mit einem bunten Unterhaltungs- und Informationsprogramm.

Vor 50 Jahren hat Paul Scheu senior mit zwei Lehrlingen in einer Garage in Neckenmarkt begonnen, heute zählt das Installationsunternehmen Scheu mit 50 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern des Bezirkes. Weiters sucht die Firma Scheu immer gut ausgebildete Mitarbeiter, wie zum Beispiel Monteure oder Techniker.

Jubiläum II. Verkaufsleiter Dietmar Hasler, Geschäftsführerin Margit Wieder, Obmann Franz Heincz und Kellermeister Gerald Wieder vom Winzerkeller Neckenmarkt. | Lehmann

Jubiläum III. Maximilian, Josefine, Alexandra, Paul und Manuel Scheu von der Firma Scheu bei der Jubiläums-Messe. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung. | Lehmann

Sommer-Camps mit Köpfchen

Erstmalig | Die neu ins Leben gerufene Ferienbetreuung fand großen Anklang und soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Sicher ins Sommercamp. Bürgermeister Hannes Igler, Anna Reumann, Susanne Ecker und Günther Glöckl mit Patrick Weinhäusel, Lisa Schlaffer und Aron Demeter. | zVg

Eine ganz besondere Ferienbetreuung für Neckenmarkter Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ließen sich Jugendgemeinderätin Susanne Ecker und Anna Reumann einfallen. Und zwar ein Sommer-Camp mit Köpfchen.

Die erste Woche ging unter dem Motto „Lets go Action Week“ bereits über die Bühne. „In der ‚Let’s go Action Week‘ stand Spannung und Spaß mit Freunden am Programm. Des Weitern trug sie dazu bei, bildungstechnisch auf der Spur zu bleiben und berufstätige Eltern zu entlasten“, so Ecker. So gab es tägliche Englisch-Workshops mit einem „Native speaker“, einen Schwimmkurs mit geprüftem Schwimmlehrer, ein umfangreiches Freizeitangebot sowie eine ganztägige pädagogische Betreuung in der vergangenen Woche. Zum Abschluss erhielten die Kinder ein Zertifikat.

Die zweite Woche des Camps stand unter dem Motto NaWi(eso) — Phänomenen auf der Spur“. An den Vormittagen stand eine bewusste Auseinandersetzung mit der Natur, der Physik und Mathematik im Fokus. Zum Abschluss der zweiten Woche wurde zu einer Grillerei geladen. „Ich möchte mich bei Günther Glöckl von der Sonnenland Draisinentour bedanken, dass er unsere Kinder während des Sommer-Camps mit Köpfchen sicher von A nach B gebracht hat“, so Bürgermeister Hannes Igler.

Woche Eins. Organisatorin Susanne Ecker, Bürgermeister Hannes Igler, Denise Kallinger und Lisa Ecker mit den teilnehmenden Kindern. | zVg