Neckenmarkt stellt sich vor.

Eine ganz besondere Ferienbetreuung für Neckenmarkter Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ließen sich Jugendgemeinderätin Susanne Ecker und Anna Reumann einfallen. Und zwar ein Sommer-Camp mit Köpfchen.

Die erste Woche ging unter dem Motto „Lets go Action Week“ bereits über die Bühne. „In der ‚Let’s go Action Week‘ stand Spannung und Spaß mit Freunden am Programm. Des Weitern trug sie dazu bei, bildungstechnisch auf der Spur zu bleiben und berufstätige Eltern zu entlasten“, so Ecker. So gab es tägliche Englisch-Workshops mit einem „Native speaker“, einen Schwimmkurs mit geprüftem Schwimmlehrer, ein umfangreiches Freizeitangebot sowie eine ganztägige pädagogische Betreuung in der vergangenen Woche. Zum Abschluss erhielten die Kinder ein Zertifikat.

Die zweite Woche des Camps stand unter dem Motto NaWi(eso) — Phänomenen auf der Spur“. An den Vormittagen stand eine bewusste Auseinandersetzung mit der Natur, der Physik und Mathematik im Fokus. Zum Abschluss der zweiten Woche wurde zu einer Grillerei geladen. „Ich möchte mich bei Günther Glöckl von der Sonnenland Draisinentour bedanken, dass er unsere Kinder während des Sommer-Camps mit Köpfchen sicher von A nach B gebracht hat“, so Bürgermeister Hannes Igler.

Woche Eins. Organisatorin Susanne Ecker, Bürgermeister Hannes Igler, Denise Kallinger und Lisa Ecker mit den teilnehmenden Kindern. | zVg