Baumkataster. Die Baumpflege ist in Kobersdorf ein großes Thema. Nun wurde eine Grobaufstellung erstellt, wie viele Bäume in der Gemeinde vorhanden sind bzw. auch in welchem Zustand diese sind. Aufgrund dieser Aufstellung wird es eine Reihung der nötigen Maßnahmen geben. Im Budget sind dafür 5.000 Euro vorgesehen, führt Bürgermeister Schütz aus.

Friedhöfe. In allen drei Ortsteilen werden Arbeiten auf dem Gelände des Friedhofes durchgeführt. Dabei werden zum Beispiel Plätze für Urnen vorgesehen bzw. die Umzäunung repariert.

Badesee. „Wir haben beim Kobersdorfer Badesee eine hervorragende Wasserqualität“, freut sich Bürgermeister Klaus Schütz. Dies wurde nun auch wieder bei einer Überprüfung festgestellt. Es gibt keine Algen und die Sicht reicht bis zum Grund, führt der Ortschef weiter aus. „Der Badesee wird auch heuer wieder sehr gut besucht. Ob wir bei den Besuchszahlen an den Sommer 2018 herankommen, ist noch fraglich. Wenn das Wetter so bleibt, dann sind wir auf einem guten Weg“, so der Bürgermeister.

Kulturelle Angebote. „Das Heimathaus wird gut besucht, vor allem auch während der Schloss-Spielzeit“, freut sich Bürgermeister Schütz. „Ich gratuliere auch dem Ensemble der Schloss-Spiele zu dem diesjährigen Erfolg.“