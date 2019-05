Neues Gesicht für Neutal.

Ende April wurde der „Platz der Arbeit“ beim Kreisverkehr in Neutal offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der „Platz der Arbeit“ hat einen historischen Hintergrund: An diesem Standort stand ein Arbeiterheim und am 22. Juli 1925 wurde das Arbeitslosenamt von Markt St. Martin nach Neutal umgesiedelt.

Dort war bis zur Verlegung nach Oberpullendorf am 1. Oktober 1938 durch die Nationalsozialisten das Bezirksarbeitsamt untergebracht. Um die Arbeitswelt und auch die Veränderungen der Arbeitswelt darzustellen, wurde der „Platz der Arbeit“ geschaffen. Wissenschaftlich und künstlerisch umgesetzt wurde das Projekt von einem dreiköpfigen Team unter der Leitung des Künstlers Andreas Lehner.

Die Dauerausstellung soll eine Gedenkstätte für die Bereiche „Arbeit & Wirtschaft sowie Arbeitsplätze“ in Neutal sein. „Der ‚Platz der Arbeit‘ soll auch zeigen, wie wichtig uns Jobs für die Menschen sind aber auch die aktive Wirtschaftspolitik darstellen“, führt Neutals Bürgermeister Erich Trummer aus.

Laut Daten der Statistik Austria gibt es in Neutal zurzeit etwa soviele Jobs wie Einwohner, erklärt der Ortschef weiter. „Damit sind wir beim Verhältnis Jobs zu Einwohnern auf dem zweiten Platz im Burgenland“, freut sich Trummer.