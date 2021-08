Die Verhandlungen für die Errichtung eines neuen Nahversorgers am Standort des ehemaligen Gasthauses zu Dorfkrug befinden sich auf der Zielgerade. „Wir sind in sehr konkreten und abschließenden Verhandlungen“, bestätigte Vorstand Alfred Kollar von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, die die Immobilie vor einigen Jahren erworben hat.

„Wir haben keine einzige Leerstellung in der Gemeinde, deshalb sind wir natürlich bestrebt, das Angebot zu erweitern.“

OSG-Vorstand Alfred Kollar zu den fünf Wohnungen, die im Obergeschoß über dem Nahversorger geplant sind

Am Standort soll ein Neubau entstehen, in dem ein Nahversorger mit Kaffeehausecke, ein Frisörstudio und im Obergeschoß fünf Wohnungen Platz finden. Es gibt einen konkreten Handelspartner und Betreiber, die großes Interesse an diesem Projekt in Oberloisdorf haben.

„Die Pläne werden aktuell gerade auf die Wünsche dieses Handelspartners und der künftigen Betreiberin adaptiert und die Kosten ermittelt, um die Endverhandlung durchzuführen“, berichtet Alfred Kollar. Und meint weiter: „Wir hoffen, dass wir noch im August die letzten Details abklären können. Wenn alles ideal verläuft, dann könnte noch im Herbst der Abbruch des bestehenden Gebäudes starten.“

In diesem Fall wäre dann die Fertigstellung des gesamten neuen Objekts für Ende kommenden Jahres anvisiert.

Überlegungen zur Bauland-Mobilisierung

Überlegungen werden in der Gemeinde hinsichtlich der Mobilisierung von Bauland angestellt. „Es gibt rund 80 als Bauland gewidmete Grundstücke in privater Hand“, erklärt Bürgermeister Manfred Jestl. So gibt es unter anderem in der Neugasse, der Unteren Pielgasse oder Am Anger noch zahlreiche unbebaute Grundstücke.

Vorstellbar wäre, dass die Gemeinde den Ankauf solcher Flächen fördert, damit Bauinteressenten zu einem so günstigen Bauplatz kommen, wie es ein Gemeindebauplatz wäre und die Preisvorstellungen der Verkäufer dennoch gedeckt sind. Die Gemeinde würde sich die Erschließung von neuem Bauland sparen. „In etwa fünf Hausplätze pro Jahr brauchen wir, wenn nur die Hälfte mitmachen würde, wäre durch dieses System also auf Jahre garantiert, dass es Hausplätze gibt“, so Jestl.