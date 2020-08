Die baulichen Maßnahmen für den rund 730.000 Euro teuren Kanalspeicher in der Bahngasse sind de facto abgeschlossen. Unter der Erde wurden zwei Betonrohre mit jeweils 70 Metern Länge und einem Durchmesser von 1,50 Meter verlegt, die insgesamt 185.000 Liter Wasser fassen können. Die Speicherung von Abwässern ist notwendig, weil die Gemeinde seitens des Wasser- und Abwasserverbandes Lockenhaus und Umgebung nur maximal 13 Liter pro Sekunde in den Verbandssammler einleiten darf. Im Regenfall kann man aber auf bis zu 195 Liter pro Sekunde kommen, die dann im Speicher gesammelt und dosiert weitergeleitet werden. Zur Regulierung eben dieser Durchflussmenge wird nun noch eine Wirbeldrossel eingebaut. Außerdem hat sich der Gemeinderat entschieden, auch ein Messgerät zu installieren, um die Durchflussmenge beobachten und darüber regelmäßig Daten an den Verband weiterleiten zu können.

Der Bau des Kanalspeichers steht eigentlich schon seit den 70er-Jahren im Raum. Damals war das Kanalsystem mit der Maßgabe bewilligt worden, dass ein solcher Speicher in weiterer Folge errichtet werden muss. Die Gemeinde hat außerdem in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt, damit nicht so viel Oberflächenwasser in den Kanal und damit in die Kläranlage gelangt. So wurde etwa durch Verrohrungen am oberen und unteren Stadlweg und am Mühlweg Fremdwasser gezielt abgeleitet.

Mit dem Speicher wurde das Kanalsystem an den Stand der Technik herangeführt, die Sanierung des Kanals ist damit aber noch nicht erledigt. „Das Kanalsystem gehört sukzessive saniert. Durch den Bau des Speichers haben wir nun Zeit, im Gemeinderat die dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen“, so Ortschef Manfred Jestl.