Oberpullendorf 2025: Ideen für Stadt der Zukunft.

Einige Straßenbauprojekte sind noch dieses Jahr in der Stadtgemeinde geplant. So soll im September die Fahrbahn in der Rosengasse mit einer doppelten Deckschicht erneuert werden. In dem Zuge werden auch in der Lehargasse Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um Frostschäden durch entstandene Risse vorzubeugen. Saniert werden auch die mit Granitsteinen gestalteten Querungen in der Hauptstraße wie etwa auf Höhe der Raiffeisenbank Mitte.

Weiters steht das letzte Teilstück der Roseggergasse am Programm. „Bei der Höhenstraße ist noch mit dem Land zu klären, welches Deckverfahren angewendet werden kann, da es sich um einen Güterweg handelt und davon Förderungen abhängen“, erklärt Bürgermeister Rudolf Geißler.

Schon beauftragt ist die Sanierung des unterirdischen Kastengerinnes des Stooberbachs im Bereich des Hauptplatzes. Der Baustart ist laut Geißler aber von der Wasserbauabteilung des Landes abhängig.

B50 muss bei Lagerhaus breiter werden

Ein weiteres Projekt gemeinsam mit dem Land wird der Umbau der Günser Straße (B50) auf Höhe der Einmündung der Kleine Gasse. Die Günserstraße muss in dem Bereich der geplanten Zufahrt zum zukünftigen Lagerhaus Bau- und Gartenmarkt für eine entsprechende Abbiegespur verbreitert werden. Damit verbunden ist eine Verlegung der Bushaltestelle auf Lagerhaus-Seite stadteinwärts, eine Anpassung des Radwegs und eine Verrohrung des Regenwassergrabens im Bereich der Einfahrt. Der Güterweg wird im Zuge dessen verbreitert auf eine Fahrbahn mit sechs Meter Breite plus Gehsteig und Grünstreifen. „Eine Beauftragung dieses Projekts kann erst erfolgen, wenn das Land die Kosten ermittelt hat“, so Geißler.