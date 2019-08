Pilgersdorf stellt sich vor.

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch heuer wieder einiges in die Wasserversorgung investiert. In Kogl wurden einige Quellen saniert, wodurch sich bei einer Quelle ein Mehrzufluss von 15 Kubikmeter pro Tag für die Wasserversorgung von Pilgersdorf, Bubendorf und Deutsch Gerisdorf ergeben hat. In Gschorrholz wurden kleinere Sanierungsmaßnahmen am Hochbehälter durchgeführt. Für die Versorgung von Gschorrholz, Lebenbrunn und Steinbach wurde eine neue Quelle gefunden, die ausgebaut werden soll. Das Projekt ist bereits beim Land eingereicht. Mit der Umsetzung soll im Herbst begonnen werden. Gleichzeitig soll eine neue Pumpstation Richtung Gschorrholz für Engpässe gemacht werden.

(Entgeltliche Einschaltung)