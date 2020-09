Mit einem Alter von 24 Jahren ist die elektronische Orgel, die in der Pfarrkirche Pilgersdorf zu den Gottesdiensten erklingt, für ein Instrument dieser Gattung beinahe jugendlich, wie Kantor Ernst Filz weiß. Dafür darf sie auch weiterhin ihren Dienst tun. Allerdings in der Leichenhalle, in der seit einiger Zeit der Großteil der Begräbnisse stattfindet. Anstatt für diese ein neues Instrument anzuschaffen, hat man sich dazu entschlossen, dass die Pfarrkirche eine neue Orgel bekommen soll.

Da es die finanziellen Mittel der Pfarre einfach nicht erlauben, eine Pfeifenorgel anzuschaffen, hat sich der Pfarrgemeinderat wie schon beim großen Umbau der Kirche Anfang der 70er-Jahre wieder für die Anschaffung einer elektronischen Orgel entschieden. 1996 konnte dank großzügiger Unterstützung der Bevölkerung zusätzlich eine Verstärkeranlage eingebaut werden, die vor allem die Jugendband „U’LC“ nützt.

BVZ Organistenstelle wird frei. Mit seinem Pensionsantritt im Sommer 2023 wird sich Ernst Filz als Kantor zurückziehen. „35 Jahre waren schön, aber lang“, freut sich Filz auf mehr Zeit für seine anderen musikalischen Projekte.

Die Mödlinger Firma „Musikwolf“, die auch schon die Filialkirchen in Lebenbrunn und Bubendorf mit Orgeln ausgestattet hat, wird nun auch die neue Orgel für die Pfarrkirche in Pilgersdorf liefern. Die Kosten belaufen sich laut Ratsvikar Josef Hauser auf rund 18.000 Euro. „Elektronische Orgeln klingen alles andere als billig, lassen sich transponieren und es ist möglich, seine Lieblingseinstellungen per USB-Stick mitzunehmen, wenn man als Organist/in einmal aushelfen soll“, erklärt Kantor Filz. Und fügt hinzu: „Apropos modern: Die Pilgersdorfer Pfarrkirche ist seit dem Umbau mehr breit als lang und bietet ideale Projektionsflächen. Sowohl bei Messen als auch bei Taufen, Hochzeiten oder Begräbnissen können via Laptop und Beamer Liedtexte oder Bilder gezeigt werden.“ In der ersten Oktoberwoche ist laut Hauser die Installation der neuen Orgel geplant, die dann rechtzeitig zum Erntedankfest erklingen soll. Reinmar Wolf von der Firma „Musikwolf“ bietet als Zusatz-Service ein Orgelkonzert an, bei dem er im wahrsten Sinne des Wortes alle Register ziehen wird.