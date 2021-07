Im Wegebau stehen gleich eine Reihe von Projekten in verschiedenen Ortsteilen der Großgemeinde am Programm. In Deutsch Gerisdorf wird in den nächsten Wochen der Güterweg Birkenfeld komplett neu gemacht und mit einer doppelten Spritzdecke versehen. Außerdem werden im Zuge der Radwegsanierung in Bubendorf auch jene etwa 150 Laufmeter des Wegs neu asphaltiert, die sich auf Deutsch Gerisdorfer Hotter befinden.

In Bubendorf steht außerdem der Güterweg Weiden am Programm. Das gesamte Baulos umfasst 880 Laufmeter. Ein steiles Teilstück soll asphaltiert, der Rest geschottert und gewalzt werden.

In Kogl wird der dritte Ast des Güterwegs Rotte Anger asphaltiert. Es geht hier um ein Wegstück mit 332 Laufmeter.



Asphaltierungsarbeiten stehen schlussendlich auch noch im Bereich der neuen Quelle in Steinbach (siehe Artikel rechts) an. Zwischen Steinbach und Lebenbrunn wurde das Bankett neben der Straße erneuert. In Salmannsdorf wurden zahlreiche Sanierungsmaßnahmen bei Durchlässen und diverse Schotterungen durchgeführt.



„Der gesamte Wegebau wird hauptsächlich durch die Jagdausschüsse der Ortsteile finanziert“. möchte sich Bürgermeister Ewald Bürger für die Unterstützung in diesem Bereich sehr herzlich bedanken.

TERMINE