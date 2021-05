„Die Marktgemeinde Raiding hat sich auch heuer entschlossen ohne Bedarfserhebung die angebotene und ausgeschriebene Betreuung anzubieten – auch nur als Möglichkeit der Freizeitgestaltung in den Sommerferien“, so Bürgermeister Markus Landauer.

In der Ferienwoche von 9. bis 13. August steht eine Buch-Werkstatt am Programm, von 16. bis 20. August ein Mal-Atelier. Von 23. bis 27. August soll es eine Upcycling-Werkstatt geben und von 30. August bis 3. September widmet man sich dem Thema „Back to school“.

Es ist auch eine Anmeldung zeitlich abgestuft möglich: Halbtags ohne Mittagessen, halbtags mit Mittagessen oder ganztags. „Wir ersuchen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder bis spätestens 11. Juni am Gemeindeamt anzumelden, telefonisch oder per E-Mail bzw. das ausgefüllte Anmeldeformular in den Briefkasten zu werfen. Sollten Sie darüber hinaus Bedarf haben, ist eine entsprechende Anfrage ebenfalls bis 11. Juni ans Gemeindeamt zu richten“, so Bürgermeister Markus Landauer.

Das Projektprogramm in der Volksschule startet ab 9 Uhr. „Wir verbringen den Vormittag mit Aktivitäten zum jeweiligen Wochenthema, je nach Wetterlage im Freien oder in den Räumlichkeiten der Volksschule. Zu Mittag stärken wir uns im Schulgebäude mit dem gelieferten Essen und am Nachmittag genießen wir die Ferienzeit bei Spiel, Spaß und Bewegung im Schulgarten und in der Natur sowie auf den Spielplätzen in der Umgebung“, berichtet Sonja Pirak.

In der Buch-Werkstatt wird ein eigenes Buch gestaltet und gebunden, im Mal-Atelier mit vielfältigen Techniken und Materialen gestaltet. „In der Upcycling-Werkstatt lassen wir uns von der Sommerwiese inspirieren und bauen Pflanzen und Insekten aus Recyclingmaterialien“, so Pirak.

In der letzten Ferienwoche stimmt man sich gemeinsam aufs neue Schuljahr ein: „Die Kinder gewöhnen sich langsam wieder an den Schulalltag. Wir wiederholen Gelerntes und frischen die Wissensbasics auf, damit der Einstieg ins neue Schuljahr etwas leichter fällt.“