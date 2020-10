Wer konnte ahnen, dass 2020 dieses spezielle Jahr wird, zu dem es geworden ist. Hat sich doch im Laufe des Frühjahrs vieles verändert, auch im privaten Bereich. So hatte die Gemeinde zu Jahresbeginn entsprechend den Vorgaben des Landes den Bedarf an Ferienbetreuung erhoben. Dieser war aufgrund der abgegebenen Anmeldungen zunächst nicht gegeben. Wegen der Coronamaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Familien hatte sich die Situation in den folgenden Monaten aber geändert.

Ohne einer weiteren Erhebung entschloss sich daher die Gemeinde Raiding, wie in den vergangenen Jahren auch, dennoch Ferienbetreuung anzubieten. Insgesamt wurden fünf Wochen Betreuung mit fünf Schwerpunkten in der Volksschule angeboten. „Unsere Mitarbeiterin Sonja Pirak hat ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mit ihren zahlreichen Aus- und Weiterbildungen im pädagogischen und künstlerisch-therapeutischen Bereich war sie genau die Richtige dafür“, sagt Amtsleiterin Elisabeth Ackerler. Pirak ist nicht nur für die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Raiding verantwortlich, sondern auch als Kunsttherapeutin in Lutzmannsburg sowie im Entwicklungsraum Horitschon tätig. Anfang August startete also die Betreuung mit der Natur-Werkstatt, bei der die Kinder die Möglichkeit hatten, sich in kreativem Gestalten in Wald und Wiese zu üben. Die Woche darauf ging es weiter mit der Papier-Werkstatt.

Hier standen Papierschöpfen, Papierrezepte und Gestalten mit Papier am Programm. In der Instrumenten-Werkstatt konnten die Kinder auf selbstgebauten Instrumenten spielen. Die folgende Woche lud die Künstlerwerkstatt zur Beschäftigung mit berühmten Künstlern und ihren Werken. Zuletzt stand eine Back to School-Woche am Programm: In der letzten Ferienwoche wurden die Kinder auf den Schulbeginn eingestimmt und ihr Wissen aufgefrischt. Familien konnten entscheiden, in welchen Wochen sie die Betreuung in Anspruch nehmen wollten. „Die Kinder hatten großen Spaß. Einige sind auch gekommen, obwohl sie keinen Bedarf hatten und einfach bei den Projektwochen dabei sein wollten“, freuen sich Elisabeth Ackerler und Bürgermeister Markus Landauer. Das Besondere: Die Kinder konnten den ganzen Sommer pädagogisch qualifizierte Betreuung genießen. „Im Juli hatte der Kindergarten geöffnet und wer wollte, konnte das Angebot auch für Volksschulkinder nutzen“, erzählen Ackerler und Landauer.

„Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert. Ein engagiertes und motiviertes Team ist hierfür das entscheidende Kriterium.“ Die Kindergärtnerinnen betreuten auch Volksschulkinder und umgekehrt konnten auch Jüngere an den Kreativwochen mit Sonja Pirak teilnehmen. Der Gemeinde war wichtig, eine praxisnahe und unbürokratische Lösung anzubieten, die an die aktuelle Situation angepasst ist. „Wir sind sehr froh, dass wir Familien damit unterstützen konnten“, so Bürgermeister Landauer. Denn: „Bei all den Problemen, die diese schwierige Zeit mit sich bringt, dürfen wir das Wohl unserer Kinder nicht aus den Augen verlieren!“