Raiding wird „Gesundes Dorf“

Vor Kurzem wurde in Raiding gegenüber dem Dorfzentrum ein Kastlgreissler eröffnet.

Kastlgreissler-Eröffnung. OSG-Vorstand Alfred Kollar, Vizebürgermeister Christian Zimmer, Kastlgreissler-Geschäftsführer Christoph Mayer, Betreiber Moritz Schuschnigg und Bürgermeister Markus Landauer. Foto: Tesch, Sarah Tesch

Moritz Schuschnigg, der mittlerweile fünf Kastlgreissler im Mittelburgenland betreibt, versorgt seit Kurzem auch den neu eröffneten Standort in Raiding. Auf etwa 13 Quadratmetern umfasst das Sortiment rund 450, überwiegend regionale, Produkte des täglichen Bedarfs, von Obst und Gemüse über frisches Gebäck und andere Lebensmittel bis hin zu Hygieneprodukten.

In dem Container an der Lisztstraße kann mit Karte, mit Bargeld (ohne Wechselgeld), mit Raidinger „Liszttalern“ und mit einer aufladbaren Kastlgreissler-Wertkarte, welche direkt an der Kassa aufgeladen werden kann, bezahlt werden. Das Sortiment ist — wie in allen Kastl-greisslern — zu 50 Prozent regional, was bedeutet, dass die Herstellung in maximal 40 Kilometern Umkreis zum „Kastl“ geschieht.

Produktwünsche und andere Mitteilungen können vor Ort an Moritz Schuschnigg verfasst oder per Email verschickt werden. Da der Kastlgreissler ohne Personal vor Ort auskommt, können die maximal möglichken Öffnungszeiten geboten werden. Befüllt wird der Container von Betreiber Moritz Schuschnigg und seinen beiden Mitarbeiterinnen, die ein Auge darauf haben, sollten Produkte einmal ausgehen.

Bei der Eröffnung des Kastlgreisslers riefen Bürgermeister Markus Landauer sowie Kastlgreissler-Betreiber Moritz Schuschnigg dazu auf, das Angebot der Nahversorgung zu nutzen, und die Produkte für den täglichen Bedarf in Raiding zu besorgen.

Weitere Projekte sind in Planung

Projekte geplant. OSG-Vorstand Alfred Kollar, Raidings Amtsleiterin Elisabeth Ackerler, Vizebürgermeister Christian Zimmer und Ortschef Markus Landauer freuen sich über die Entwicklungen in Raiding. Foto: Gemeinde Raiding, Sarah Tesch

Ein Nahversorger war an dieser Stelle in Raiding schon längere Zeit geplant. Dem ursprünglichen Projekt kam jedoch die Corona-Pandemie dazwischen. Nun versorgt der Kastlgreissler die Raidingerinnen und Raidinger mit dem, was täglich gebraucht wird.

Der Grund, auf dem der Kastlgreissler steht, ist im Besitz der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), die hier entsprechend ihrer Leitlinie, verstärkt in den Ortskernen zu bauen, Reihenhäuser, Appartements und barrierefreie Seniorenwohnungen errichten will. Der Kastlgreissler soll somit in den Gebäudekomplex der Wohnungen integriert und vergrößert werden. Auch genügend Parkplätze sollen weiterhin zur Verfügung stehen.

Ebenso soll das Grundstück rechts daneben von der OSG für die Bauprojekte genutzt werden. Zudem soll ein Geh- und Radweg über das Grundstück führen, welches mit viel Grün und vielen Bäumen zeitgemäß angelegt werden soll. Die Planungen dieser Projekte sind derzeit am Laufen. „Raidings Dorfzentrum wächst zusammen“, freut sich Bürgermeister Markus Landauer.