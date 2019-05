Die Brücke in Unterrabnitz am Güterweg Richtung Pilgersdorf sowie jene in Schwendgraben auf Höhe der Kirche werden in Zusammenarbeit mit dem Land saniert. Die Planungsarbeiten für die Brücke in Unterrabnitz befinden sich auf der Zielgeraden, es gibt letzte Abstimmungen mit den Behörden und die Unterlagen für die Wasserrechtsbewilligung werden aufbereitet. Ursprünglich hätte man schon im September mit den Bauarbeiten starten wollen. „Durch den Fristenablauf kommen wir aber in die kalte Jahreszeit hinein. Und da die Bauzeit mit rund 17 Wochen angenommen wird, werden wir daher erst im Frühjahr 2020 starten“, meint Bürgermeister Franz Haspel. Dies ermöglicht der Gemeinde auch, in Ruhe die begleitenden Maßnahmen für die Bauphase wie einen behelfsmäßigen Fußgängerübergang auf Höhe des Kastells und eine notwendige Umleitung über die Hofwiesn und die Sportplatzgasse im Detail zu planen und vorzubereiten. In diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit einer Sperre des Güterwegs für die Bauzeit angedacht.

Schwendgraben: Brücke soll breiter werden

Grabner Unterrabnitz. Der Baustart für die Brücke hat sich von Herbst auf kommendes Frühjahr verschoben, weil man aufgrund des Fristenlaufs sonst zu sehr in die kalte Jahreszeit hineingekommen wäre.

Die Sanierung der Brücke in Schwendgraben ist grundsätzlich ebenfalls im kommenden Jahr angedacht. Allerdings müssen die Pläne hier nochmals überarbeitet werden. Ziel ist es, die Brücke im Zuge der Sanierung so zu verbreitern, dass ein sicheres Überqueren für Fußgänger erreicht wird. Außerdem soll die Einmündung von der Landesstraße so gestaltet werden, dass man auch mit langen Fahrzeugen ohne reversieren zu müssen, auf die Brücke einbiegen kann.

„Um die Brücke vor einem hundertjährigen Hochwasserereignis zu schützen, müssen wir die Durchflussmenge erhöhen. Dies bedeutet, dass wir nun die Hälfte der Brücke komplett wegreißen müssen, was immense Mehrkosten verursacht. Wir hatten angenommen, dass wir das Grundfundament bestehen lassen können. Da die Kosten dadurch zu hoch sind, müssen wir nun nochmals komplett neu planen“, berichtet Bürgermeister Franz Haspel.

