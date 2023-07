Spatenstich für Reihenhäuser in Frankenau

In den kommenden vierzehn Monaten entstehen in der Miloradic-Siedlung vier Bungalows. Für die ersten beiden erfolgte am Montag der Spatenstich. Die eingeschossigen OSG-Reihenhäuser mit Carports werden nach den Plänen von Anton Mayerhofer auf 110 und 126 Quadratmeter errichtet und werden über einen kleinen Garten verfügen. Es kommt eine Luftwasser-Wärmepumpe und auch eine Photovoltaik-Anlage zur Ausführung. „Wir haben lange überlegt, ob wir hier einen zweiten Wohnungskomplex oder Reihenhäuser errichten sollen. Die Reihenhäuser sind momentan aber stärker nachgefragt, daher haben wir uns für Bungalows entschieden“, so Alfred Kollar, Chef der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, der mit seinem Unternehmen derzeit rund 400 Reihenhäuser im Burgenland errichtet.

Die Baukosten für die ersten beiden Reihenhäuser, die bereits vergeben sind, betragen rund 700.000 Euro. „Für einen der beiden Bungalows, die im nächsten Bauabschnitt errichtet werden, gibt es bereits einen Interessenten. Der vierte Bungalow ist noch zu haben“, so Kollar.

„Es ist ein tolles Projekt für unsere Bürger. Ich wünsche gutes Gelingen für das Bauvorhaben und eine rasche Fertigstellung“, so Bürgermeister Paul Fercsak beim Spatenstich.