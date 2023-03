Spatenstich für vier Reihenhäuser

37 Wohnungen hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) in den vergangenen fünfzehn Jahren bereits in Oberloisdorf errichtet. Aktuell werden fünf weitere Wohnungen im Ortszentrum im neuen Wohn- und Geschäftsgebäude mit ADEG-Markt und Frisörgeschäft fertiggestellt, die alle bereits vergeben sind. „Knapp 100 Menschen in der Gemeinde wohnen dann in Wohnungen der OSG“, freut sich OSG-Vorstand Alfred Kollar.

Nun erfolgte der Spatenstich für das nächste OSG-Wohnprojekt in der Gemeinde. In der Breitengasse gegenüber dem Sportplatz werden vier Reihenhäuser in Form von Doppelhäusern errichtet. Kollar sieht diese als Alternative zu einem Einfamilienhaus und das mit Kosten von rund 350.000 Euro schlüsselfertig in einer Größenordnung , die auch für jungen Familien leistbar ist.

Vier attraktive Wohnhäuser sollen Mitte nächsten Jahres schlüsselfertig übergeben werden können. Foto: OSG/Architekt Reinhard Taschner, Architekt Taschner

„Wir freuen uns, wieder in ein neues Projekt mit der OSG zu starten und die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit weiterzuführen “ so Bürgermeisterin Doris Birner. „Oberloisdorf ist dynamisch und darauf sind wir stolz.“

