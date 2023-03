Haydns „Die sieben letzten Worte“ in der Pfarrkirche Lockenhaus

Werbung

»Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze« ist eine Komposition über die Sieben letzten Worte Jesu von Joseph Haydn und zählt zu seinen beliebtesten Werken. Diesen Sieben letzten Worten, die bei der Kreuzigung ausgesprochen werden, kommt im Christentum eine besondere Bedeutung zu. Haydns Komposition für Streichquartett ist „Meditationsmusik“ zur Begehung der Todesstunde Jesu am Karfreitag, die das Varietas Ensemble am 31. März in der Pfarrkirche Lockenhaus darbieten wird. Der Chor Musica Sacra Lockenhaus lässt dazu unter der Leitung von Wolfgang Horvath die Worte Christi aus der Chorfassung erklingen. Es ist das 24. Lockenhauser Passionskonzert und bereits das 97. Kirchenkonzert der Reihe Musica Sacra Lockenhaus. Karten sind um 25 Euro (Schüler und Studenten 20 Euro) an der Abendkassa erhältlich.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.