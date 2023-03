Osterhase zog am Oberpullendorfer Hauptplatz ein

Werbung

Alle Jahre wieder zieht Familie Osterhase – Hasenvater Felix, Hasenmutter Lili und die Hasen-Kinder Klausi und Paulina – vor dem Fest ins Osterland am Oberpullendorfer Hauptplatz und mit ihnen bunte Ostereier im XXL-Format und ein Meer aus bunten Frühlingsblumen. Von 24. März bis 10. April bietet das Osterland zudem ein Standl mit Erfrischungen und gemütlicher Sitzecke zum Verweilen, einen Kinderspielbereich mit Bobby Cars und weiteren Outdoor-Spielsachen, der heuer noch erweitert wurde, und eine österliche Bastelstube für Kids. Ab 31. März wird wieder der kleine Osterzug täglich ab 14 Uhr seine Fahrt aufnehmen. Mit Naschereien und Eiern hoppelt der Osterhase täglich durchs Osterland und die Hauptstraße, in der die mit bunten Eiern und Bändern geschmückten Bäumchen in den Pflanztrögen für Farbtupfer sorgen. Ein Highlight gibt es am 1. April: Ostern mit den Colourful Dancers um 18 Uhr am Hauptplatz.

