Gemeindezentrum in Steinberg-Dörfl wurde zur Osterwiese

Aus dem Saal im Gemeindezentrum wurde am Karsamstag so eine Osterwiese. Rund um einen Tisch mit einem großen roten Ei und Häschen wurden im Quadrat Sessel aufgestellt, auf und unter denen sich die vielen Osternestchen befanden. Jedes Kind erhielt am Eingang von Vizebürgermeister Stefan Guczogi einen Zettel mit einer Nummer und einem Tier-Sticker. Wer diese auf der Osterwiese an einem Nestchen wiederfand, hatte seine Suche erfolgreich beendet und durfte sich das Nest mit nach Hause nehmen. Zuvor konnte man sich aber noch bei Erfrischungen, die das ÖVP-Team anbot, stärken. Außerdem gab es einen Mal- und Spielbereich für die kleinen Besucher.

