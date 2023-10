Die Naturfreunde Oberpullendorf organisieren spannende Veranstaltungen und Ausflüge aller Art. So auch am Nationalfeiertag. Treffpunkt für die Wanderfreudigen war das Gasthaus Schlögl-Dragschitz in Oberpullendorf. Danach wurde eine zirka 6,5 Kilometer lange Wanderung unternommen. Für eine Stärkung, gab es einen Zwischenstopp beim Gaberling Teich. Als Belohnung gab es dann ein leckeres Mittagessen im Feuerwehrhaus Oberpullendorf.