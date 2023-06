Freundschaft von Draßmarkt mit Blăjenii de Sus gefeiert

Am Wochenende fand die Partnerschaftsfeier mit Blăjenii de Sus (Rumänien) statt. Die offizielle Partnerschaft wurde 2019 in Rumänien geschlossen, jedoch konnte der Gegenbesuch durch Corona erst heuer stattfinden. Begonnen hat die Partnerschaft aber bereits viel früher. Nach der Revolution 1989 wurden in Österreich Hilfspakete für Rumänien gesammelt, jedoch kamen viele nicht dort an. Daher entschloss sich der damalige Draßmarkter Volksschuldirektor Josef Lang, direkt zu helfen. Über das Jugendkrotkreuz kam er zur Adresse von Blăjenii de Sus.

Nach einigen Hilfstransporten schloss man sich in Draßmarkt zu dem privaten Verein ARO (Austria-ROmania) zusammen. „Ich danke dem ARO-Komitee, dass sie sich in den vergangenen drei Jahrzehnten dafür eingesetzt haben, diese Freundschaft zu vertiefen und zu verbessen“, so Bürgermeister Anton Wiedenhofer. Herbert Schlögl, Obmann des Komitees, führte aus, dass man etwa den ersten Traktor für Blăjenii anschaffte und eine Bäckerei mit Cafe aufbaute. „Das Land Rumänien hat sich gut entwickelt, die wirtschaftliche Unterstützung wird nicht mehr gebraucht. Daher werden wir uns jetzt auf die Freundschaft konzentrieren“, so Schlögl. Die Bäckerei und das Cafe werden vekauft, der Erlös kommt Projekten in Afrika zugute.