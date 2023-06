Raha on Vacation und Back to the Roots in Oberpullendorf

Am Freitag geht es mit „Raha on Vacation - Soundkistn“ um 17 Uhr los. Dabei können die Partyfreunde leckere Cocktails während des Sonnenuntergangs an der Strandbar schlürfen. Danach geht es mit einem feinen DJ Line-Up im großen schwarzen Zelt weiter. Als Headliner wird „LUNAX“ aus Hamburg den Besuchern ordentlich einheizen.

Zurück zu den Wurzeln

Tags darauf startet um 20 Uhr das Sommerfest „Back to the Roots“ am Festplatz. Dieses fand schon mehrmals in Wien, am Sonnensee und in vielen Dörfern der Region statt. Nun heißt es: Zurück zu den Wurzeln, nur wenige 100 Meter entfernt von der ehemaligen Diskothek „Kobor“, dort wo alles begann. Die Gäste erwartet eine fette Ton- und Lichtshow. DJ Nick Wukovits und DJ Masi Schneeberger werden dabei den Tanzboden zum Glühen bringen.

