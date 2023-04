Textiler Farbenrausch in der Mittelschule Oberpullendorf

Zeit, Ideen, Wissen über Materialkunde samt Anwendungsmöglichkeiten, Können im Bereich Nähen und Sticken, Farbwahl, Darstellungsweisen, die Komposition eines Bildes und vieles mehr: All das spiegelten die prächtigen Exponate verschiedenster Größe bei der Patchwork-Ausstellung in der Mittelschule wider. Mit mosaikartigen, aus mehreren hundert Teilchen bestehenden Werken war die Ausstellung der reinste Farbenrausch.

Abseits alter Klischees konnten bei einem Patchwork-Workshop die Teilnehmer den kreativen Prozess an sich selbst erleben, obwohl die nötigen motorischen Fähigkeiten ebenfalls eine Herausforderung waren. Techniken wie Patchwork und Quilten – in den USA ein bedeutender Wirtschaftszweig – gewinnen zunehmend an Interesse. Die Patchworker selbst betrachten ihre Ausstellungen als Mission in respektvoller Haltung dieser Handwerkskunst gegenüber, um es auch als Kunstform in die Welt zu tragen.

