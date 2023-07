Trainings für Mensch und Hund in Frankenau

FRANKENAU Jana Gregorich hat vor Kurzem ihr Hobby zum Beruf gemacht und bietet Online-Coachings sowie 1:1-Coachings an. Ihr Ziel ist es, den Menschen und ihren Hunden dabei zu helfen, eine tiefere Bindung und stärkere Beziehung zueinander aufzubauen, die auf den Säulen von Vertrauen, Respekt und Liebe beruht. „Schon seit meiner Kindheit faszinieren mich Hunde. Als tierschutzqualifizierte Hundetrainerin möchte ich den Menschen helfen, ihre Fellnasen besser zu verstehen und ihre bestehende Bindung zu stärken. Das ermöglicht ein stressfreies und harmonisches Zusammenleben mit unseren Vierbeinern“, erzählt Gregorich, die ihre Ausbildung an der Akademie für angewandte Tierpsychologie und Tierverhaltenstraining (ATN) absolviert hat. Im Mai 2021 hat sie ihren Abschluss als Hundetrainerin gemacht und wurde zusätzlich vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien geprüft und mit dem Gütesiegel „Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin“ ausgezeichnet.

2022 vertiefte sie ihr Wissen über Hunde durch zusätzliche Fortbildungen weiter und heuer schloss sie eine weitere Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin an der ATN ab, um ihr Fachwissen auch auf diesem Gebiet zu erweitern. „Ich biete nicht nur individuelles Hundetraining an, das speziell auf die Bedürfnisse des Mensch-Hund-Teams zugeschnitten ist, sondern auch eine Kombination mit Dogwalking. Da den Menschen oftmals die Zeit fehlt, für genügend körperliche und geistige Auslastung ihres Vierbeiners zu sorgen, unterstütze ich sie dabei“, so die Frankenauerin. Radiosendung für Hundeliebhaber Seit April gibt es auf Radio MORA auch die zweisprachige Sendung „Jana's Hundstund“ für Hundeliebhaber. Diese wird jeden zweiten Dienstag von 19 bis 20 Uhr ausgestrahlt. In „Jana“s Hundstund“ dreht sich alles um das Thema Hund. Die Zuhörer haben dabei die Möglichkeit, wertvolle Tricks und Tipps mitzunehmen. Die nächste Sendung kann man am 1. August hören (Livestream: www.radio-mora.at).Den Hund richtig

verstehen In der Hundeerziehung stehen das richtige Verständnis des Hundes und klare Kommunikation zwischen Hund und Halter im Fokus. „Es ist sehr wichtig, sich ausreichend Zeit für das Hundetraining zu nehmen und kontinuierlich daran zu arbeiten. Eine ruhige und ausgeglichene Haltung seitens des Halters erleichtert das Training und fördert ein entspanntes Zusammenleben. Mein Motto lautet 'Calm soul. Calm dog' – eine ruhige Seele führt zu einem entspannten Hund“, berichtet Jana Gregorich. Viele Menschen unterschätzen die Arbeit und das Engagement, die mit der Hundeerziehung und dem Hundetraining einhergehen. Gregorich meint, dass oftmals nicht genügend Zeit investiert wird oder es fehlt die nötige Kontinuität, um wirkliche Veränderungen zu erzielen. „Ein weiterer Aspekt, den viele Menschen übersehen, ist die Stimmungsübertragung auf ihren Hund. Hunde sind äußerst sensible Wesen und nehmen die Emotionen ihrer Besitzer sehr genau wahr. Daher ist es von großer Bedeutung, eine positive und ruhige Stimmung aufrechtzuerhalten, um dem Hund Sicherheit zu vermitteln.“ Im nächsten halben Jahr möchte Jana Gregorich ihr Bachelorstudium in Pferdewissenschaften abschließen. Dieses Studium hat ihr ebenso wertvolles Wissen vermittelt, das sie nun auch im Bereich des Hundetrainings nutzen kann, insbesondere in Bezug auf die Mensch-Tier-Beziehung. „Des Weiteren möchte ich mein Angebot erweitern und ab Herbst auch Social Walks anbieten, bei denen Hunde und ihre Halterinnen und Halter gemeinsam die Natur erkunden, ihre Bindung stärken können und ihr Wissen rund um das Thema Hund erweitern. Ich freue mich darauf, sowohl Hundehaltern als auch ihren Vierbeinern eine qualitativ hochwertige Unterstützung zu bieten“, so Gregorich abschließend.