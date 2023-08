Abschied von Dechant Jamróz in Unterfrauenhaid

Janusz Jamróz war am 26. Juni 1984 im polnischen Kielce zum Priester geweiht worden und entschied sich 1995 dafür, nach Österreich zu gehen. Zunächst sollte er nur einen ihm bekannten Pfarrer in der Urlaubszeit vertreten, daraus aber wurden schließlich fast 30 Jahre. Über die anfänglichen Sprachbarrieren, als er auf Deutsch vorgeschriebene Texte in der Heiligen Messe vorlas, zieht Janusz Jamróz im Pfarrblatt des Pfarrverbandes Resümee: „Der Heilige Geist hat mich vielleicht verstanden, bei den Leuten bin ich mir nicht so sicher.“ Auch der burgenländische Dialekt sollte ihm später noch einige Schwierigkeiten bereiten. Aber das ist - viele Jahre und auch einige Deutsch-Kurse später - vorbei.

Von 1995 bis zum 29. Juni 1996 war Jamróz Priester in der Pfarre Rechnitz. Danach kam er als Pfarrmoderator in den Pfarrverband Unterfrauenhaid-Raiding-Lackendorf, 2012 folgte die Pfarre Ritzing. Damit ist Janusz Jamróz der am längsten dienende Priester aus Polen im Burgenland. Immer wieder ging es aber auch aus dem Burgenland hinaus in die Welt: So organisierte der Pfarrer Reisen in sein Heimatland Polen, in die Ukraine, nach Italien, Portugal, Bosnien, Frankreich, Tschechien, Irland, Zypern und an einige weitere Destinationen.

Während seiner Zeit im Pfarrverband war Janusz Jamróz auch für die baulichen Gegebenheiten der Pfarren verantwortlich: das Kommunikationszentrum in Unterfrauenhaid, das Pfarrzentrum Raiding, die Renovierung und Neugestaltung der Sakristei in Raiding und einiges mehr hat er mitbegleitet. Seine Pension wird der energiegeladene Pfarrer im polnischen Bielsko-Biela verbringen.

Die Pfarren Unterfrauenhaid, Raiding, Ritzing und Lackendorf verabschiedeten sich mit Geschenken und herzlichen Worten.

Vor Kurzem wurde Pfarrer Janusz Jamróz in im Rahmen der Heiligen Messe in Lackendorf in die Pension verabschiedet. Anschließend wurde zur Agape geladen. Foto: privat

Am Sonntag, dem 20. August, wurde Dechant Jamróz nach elf Jahren in der Pfarre Ritzing verabschiedet. Als Überraschung erklang sein "Berufungslied" zur Erinnerung an seine Priesterweihe. Im Anschluss an die heilige Messe hatte die Bevölkerung bei einer Agape noch die Möglichkeit, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Foto: Privat, FRANZ SECKEL