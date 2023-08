Abschied vom Roten Kreuz nach 40 Jahren

Ganze 40 Jahre war Günther Pischof für das Rote Kreuz tätig. Über 14.000 Mal ist er in dieser Zeit mit dem Rettungsauto ausgefahren.

Nun wurde er von Team der Rot Kreuz-Bezirksstelle Oberpullendorf in die Pension verabschiedet. „Seit 1. Dezember 1993 bis zum heutigen Tag bist du lieber Günther ein wertvoller hauptberuflicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz Oberpullendorf, und ich bin sehr stolz bei deiner Pensionierungsfeier die Laudatio halten zu dürfen“, so Pekovics. Pischof hatte zu diesem Anlass eingeladen und alle seine hauptberuflichen Kollegen waren gekommen, um mit ihm zu feiern.

Günther Pischof hat während seiner Zeit beim Roten Kreuz neben der Verdienstmedaille in Bronze auch die Medaille in Silber erhalten. Erst im Oktober vorigen Jahres wurde ihm vom Präsidentin Friederike Piringer im Rahmen des Mitarbeiterfests das Goldene Dienstjahrabzeichen für 40 Jahre sowie die Fahrtenspange in Gold für 14.000 Rettungsausfahrten überreicht.

Als Freiwilliger wird Günther Pischof dem Roten Kreuz Oberpullendorf auch in Zukunf erhalten bleiben – er organisiert weiterhin das Blutspenden und bleibt Ortsstellenleiter in Oberloisdorf.