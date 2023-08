Augenklinik in Oberpullendorf: Bis zu 1.000 Operationen mehr

Schon jetzt finden in der Klinik Oberpullendorf rund 1.500 Katarakt-Operationen – auch bekannt unter „Grauer Star“ – pro Jahr statt. Künftig könnten dies deutlich mehr werden. Denn die Gesundheit Burgenland erweitert ab Herbst 2023 den Personalstand in der Augenklinik um zwei bis drei zusätzliche Fachärzte.

Oberarzt Hanno Wolf, Leiter der Augenheilkunde in der Klinik Oberpullendorf, sieht durch diese Erweiterung 2.000 bis 2.500 Katarakt-Operationen pro Jahr als realistisch. „Derzeit operieren wir zwar bis zu fünf Tage die Woche, aber noch nicht ganztägig. Mit weiteren Katarakt-Chirurgen wird es möglich, von Montag bis Freitag den ganzen Tag über zu operieren“, führt Wolf aus. Eine Katarakt-OP dauere im Normalfall 15 bis 20 Minuten, die getrübte Linse wird nach einer Tropfennarkose durch eine Kunststofflinse ersetzt. Patientinnen und Patienten sollten rund drei Stunden Aufenthalt in der Tagesklinik einplanen.

Augenklinikleiter Hanno Wolf sieht es als realistisch an, dass künftig bis zu 1.000 Katarakt-Operationen mehr pro Jahr möglich sein werden. Foto: Gesundheit Burgeland, STEVE HAIDER

Katarakte, IVOMs, Glaukome und Lidkorrekturen

Derzeit operieren vier Fachärzte in der mittelburgenländischen Klinik. Je nach Aufteilung der Dienste könnten ab Herbst zusätzlich zwei bis drei Augenärzte kommen. Katarakte, IVOMs, Glaukome, LidkorrekturenZusätzlich zu den Katarakten werden in Oberpullendorf auch so genannte IVOM-Therapien angeboten. „IVOM“ steht für „Intravitreale operative Medikamentenapplikation“. Dabei werden bestimmte Arzneistoffe per Spritze ins Auge eingebracht, vor allem als Therapie der Makula-Degeneration („gelber Fleck“, der Verlust der Sehfähigkeit im Zentrum der Netzhaut). Derzeit sind es rund 1.000 IVOMs in Oberpullendorf pro Jahr, auch hier sieht man Steigerungspotenzial.

Künftig wolle man in der Augenklinik Oberpullendorf außerdem auch medizinisch indizierte Lidkorrekturen ins Programm aufnehmen sowie auch die Zahl der Glaukom-Operationen („Grüner Star“) erhöhen. Ziel ist es auch, die Wartezeiten auf Operationstermine zu verkürzen.Weitere Standorte für Augenheilkunde geplant

Die Gesundheit Burgenland hat sich strategisch vorgenommen, das Angebot der Augenheilkunde im Burgenland insgesamt zu steigern.

Auch die Klinik Güssing bietet derzeit operative und medikamentöse Therapien an, in Kooperation mit zwei niedergelassenen Fachärzten.

Laut dem Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, Stephan Kriwanek werde gerade geprüft, inwiefern an weiteren Standorten zusätzliche tagesklinische Angebote der Augenheilkunde etabliert werden können. „Ziel ist es jedenfalls, dass sich mittelfristig deutlich mehr Burgenländerinnen und Burgenländer wohnortnahe an den Augen operieren lassen können und dafür nicht mehr in angrenzende Bundesländer ausweichen müssen“, unterstreicht Kriwanek.