Lückenschluss von A3 zur ungarischen Grenze gefordert

LBL-Obmann Manfred Kölly brachte vor Kurzem einen Antrag im Gemeindeamt bezüglich einer erneuten Petition für den Lückenschluss der A3 bis zum Grenzübergang Klingenbach ein. Hierfür möchte er sich auch die Unterstützung von Gemeindevertretern der Nachbargemeinden einholen. „Einige haben mir ihre Unterstützung bereits zugesichert“, berichtet Kölly.

In der Petition, die noch im April an das Land und Bundesministerin Leonore Gewessler ergehen soll, wird ein Lösungsvorschlag verlangt. „Die Autobahn M85, die Sopron umfährt, wird in Ungarn bald fertiggestellt. Der Verkehr wird nicht weniger, daher schlage ich entweder eine Untertunnelung oder Schallschutzwände für die Verlängerung der A3 bis zur österreichisch-ungarischen Grenze vor. Beide Varianten sollten auch mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Das würde sowohl den Pendlern als auch der Umwelt zu gute kommen“, so Kölly.

