Kobersdorferin Hannah Thrackl wieder Landesmeisterin

Am Samstag ging in Leithaprodersdorf der 61. Landesentscheid im Pflügen der Landjugend Burgenland über die Bühne. Landessiegerin in der Kategorie „Beetpflug“ wurde Hannah Thrackl aus Kobersdorf. Sie konnte den Titel bereits im Jahr 2017 mit nachhause nehmen. „Es war sehr spannend, bis zum Schluss. Anfangs gab es ein paar Schwierigkeiten, aber bis zum Ende ist es immer besser geworden. Mir hats aber viel Spaß gemacht. Ich bin sehr glücklich, dass ich es wieder geschafft habe und es ist ein besonderes Gefühl, Landessiegerin zu sein, so die Kobersdorferin. Das Leistungspflügen ist ein Wettkampf, bei dem Genauigkeit und Präzision entscheidend sind. Exaktes Arbeiten mussten die Teilnehmer an den Tag legen, um die Schiedsrichter mit ihren Leistungen zu überzeugen. Sauberes Unterpflügen des Bewuchses, gleichmäßige Einhaltung der Arbeitstiefe, gleich hohe und breite, schnurgerade Furchen, keine Löcher und Hügel im gepflügten Feld und eine gute Krümelung sind Kriterien, die aus der Praxis kommen, heißt es von der Landjugend. Hannah Thrackl und der Zweitplatzierte Julian Cecil konnten den Landesentscheid als Training für den Bundesentscheid im Pflügen, der am 26. August 2023 in Nickelsdorf stattfindet, nutzen. „“Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den tollen Leistungen und bedanken uns recht herzlich bei der Landjugend Leithaprodersdorft für die Austragung dieses Landesentscheids“, so die Landesleiter der Landjugend Burgenland, Celina Kremsner und Maximilian Weiss.Sauberes

Die Gewinnerin in der Kategorie Beetpflug – Hannah Thrackl. Foto: zVg Landjugend Burgenland