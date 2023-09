Unterpullendorf/Kleinmutschen: Bürger stimmten über PV-Anlagen ab

Am Wochenende wurden die Bürger von Unterpullendorf bezüglich der geplanten Errichtung einer 100 Hektar großen Freiflächenphotovoltaikanlage durch die Burgenland Energie am Hotter von Unterpullendorf sowie die Kleinmutschner betreffend dem Bau einer 37 Hektar großen Anlage am Hotter von Kleinmutschen/Nebersdorf zur Bürgerbefragung gebeten.

In Kleinmutschen sprachen sind rund 74 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen den Bau einer PV-Anlage auf ihrem Hotter aus. In Unterpullendorf hingegen stimmten rund 61 Prozent für die Errichtung einer Anlage.

„Die Entscheidung der Bürger ist zu respektieren. Der Gemeinderat wird auf seiner Sitzung am Donnerstag darüber sprechen und das Abstimmungergebnis dem Land und der Burgenland Energie mitteilen. Ich hoffe, dass die Anlage in Unterpullendorf zustande kommt. Das Land hat signalisiert, dass die Entscheidung der Bürger akzeptiert wird“, so Bürgermeister Paul Fercsak.

„Wir freuen uns sehr über das positive Ergebnis in Unterpullendorf, denn grüner Strom macht uns nicht nur unabhängig von russischem Öl und Gas, sondern ist auch ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Klimakrise“, so Grünen-Bezirkssprecherin Federica Hannel. Erfreut zeigt sich auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst: „Das Ergebnis der Bürgerbefragung in Unterpullendorf ist ein weiterer wichtiger Schritt, um im Burgenland bis 2030 klimaneutral, energie- und preisunabhängig zu sein“.