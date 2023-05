"gspia di“ neu im Zentrum von Lockenhaus

„gspia di“ lautet der Name der neuen Praxis für Physiotherapie und Gruppentraining, die am Samstag in der Hauptstraße eröffnet wurde. Laut Leiter Martin Melchart soll der Fokus bei allen Therapien, Gruppen und Trainings darauf liegen, dass Patienten bzw. Klienten für sich selbst was tun, um ihre Gesundheit zu fördern bzw. in der Physiotherapie ihre normale Funktion und Alltagsbelastbarkeit wiederzuerlangen, wenn diese durch Verletzungen, Operationen oder Funktionseinschränkungen reduziert sind. Martin Melchart selbst, der auch viel Erfahrung im Bereich Sport-Physiotherapie aufweisen kann, und sein Physiotherapeutenkollege Paul Horvath werden Einzeltherapien anbieten. Daneben werden anfangs Gruppen für Functional Fitness mit den Fitnesstrainern Patrick Steinriegler und Sebastian Horvath sowie eine Wirbelsäulengruppe mit Martin melchart angeboten. Bei entsprechendem Interesse sollen weitere Gruppen etwa für Faszientraining/Mobility Training, Beckenbodengymnastik oder Yoga, etc. angeboten werden.

Im Trainingsraum. Sebastian Horvath und Martin Melchart. Foto: Michaela Grabner

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.