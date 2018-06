Die Gründung der FPÖ-Ortsgruppe Pilgersdorf war die dritte in diesem Jahr im Bezirk. „Wir haben hier die bisher stärkste Ortsgruppe des Bezirks gegründet“, so Bezirksverantwortlicher Herbert Adelmann. Mit Oberpullendorf habe man das nächste Projekt im Visier.

In Pilgersdorf wurde Bernhard Kunn Obmann, David Matyus Stellvertreter. „Unser Programm werden wir in den nächsten Sitzungen konkret ausarbeiten“, so Kunn. Ziel sei bei den Wahlen 2022 mit mehreren Mandaten in den Gemeinderat einzuziehen.