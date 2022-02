Bürgermeister-Wechsel in Kobersdorf: Schütz übergibt Amt

„Ich werde bei der kommenden Wahl nicht mehr antreten. Ich möchte den Platz für Jüngere freimachen“, gab Kobersdorf Bürgermeister Klaus Schütz (SPÖ) bekannt, dass er nun doch nicht mehr fürs Bürgermeisteramt kandidieren möchte. Schütz ist seit drei Perioden Bürgermeister der Großgemeinde und trat sein Amt am 14. Jänner 2007 an. Nun will er das Bürgermeisteramt auch noch vor der Wahl am 2. Oktober in jüngere Hände geben, vielleicht bereits Ende März, wie er auf BVZ-Anfrage ausführt.

Landfleischerei Kuzmits Anzeige Zu Weihnachten richtig schlemmen

Nachfolger wird vom Gemeinderat gewählt

Sein Nachfolger soll bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen aus dem Kreis der Gemeinderäte gewählt werden. Aus SPÖ-Kreisen ist zu hören, dass ein heißer Kandidat für die Nachfolge der bisherige zweite Vizebürgermeister Andreas Tremmel aus Oberpetersdorf ist.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden